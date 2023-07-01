Шахтер установил ценник на Трубина

"Горняки" хотят получить за Анатолия довольно большую сумму.

Донецкий Шахтер установил ценник на голкипера Анатолия Трубина.

Как сообщает ресурс FcInterNews.It, украинский топ-клуб намерен получить за Анатолия 40 млн евро.

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"Нерадзурри" считают эту цену достаточно серьезно завышенной, особенно учитывая то, что у Трубина остался год по контракту с Шахтером.

Руководство итальянского клуба намерено рассмотреть альтернативные варианты, среди которых Ян Соммер из Баварии и Кейлор Навас из ПСЖ.