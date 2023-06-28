Тоттенхэм и Шахтер проведут благотворительный матч

Донецкий Шахтер объявил, что сыграет благотворительный матч против Тоттенхэма.

Поединок состоится 6 августа в 14:00 на домашнем стадионе "шпор" Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью с первых дней войны.

Отметим, что билеты на матч будут продаваться по 25 фунтов для взрослого и по 5 фунтов для ребенка. Владельцы абонементов получат приоритетное окно.

"Для нас очень важно повышать осведомленность людей во всем мире о войне в Украине, о борьбе, которую ведет украинский народ. Также наша задача - делать все возможное, чтобы помогать в решении гуманитарных проблем, с которыми сейчас сталкиваются украинцы. Поэтому мы рады возможности сыграть с Тоттенхэмом в Лондоне, чтобы поддержать эту миссию.

Надеемся, наш благотворительный матч привлечет внимание и соберет на трибунах много болельщиков, в том числе украинцев, которые вынужденно выехали в Великобританию, спасаясь от войны. Для нас это прекрасная возможность сыграть с одним из сильнейших английских клубов и собрать средства для поддержки Украины и нашего народа", - заявил Сергей Палкин.

Ранее, напомним, определились составы на благотворительный матч Шевченко и Зинченко.