iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко и Зинченко выбрали составы на благотворительный матч

Огромное количество легенд и Мудрик.
Сегодня, 13:45
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Наконец определились полные составы Андрея Швеченко и Александра Зинченко на благотворительный матч.

5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж пройдет благовторительный матч в поддержку Украины Game 4 Ukraine.

Синяя команда (Андрей Шевченко):

Дида, Рикардо Карвалью, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Майкл Эссьн, Лука Тони, Самюэль Этоо, Джанфранко Дзола, Клод Макелеле, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф, Михаил Мудрик.

Тренер: Эмма Хейз

Желтая команда (Александр Зинченко):

Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Пер Мартесакер, Робер Пирес, Йон Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшир, Бакари Санья, Херар Пике, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе.

Тренер: Арсен Венгер

Напомним, ранее двое игроков молодежной сборной Украины попали в символическую сборную 1-го тура Евро-2023.

 


Статьи по теме

Кривбасс креативно в стиле Николаевского Ванька представил состав команд УПЛ Кривбасс креативно в стиле Николаевского Ванька представил состав команд УПЛ
Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова выбила 40 десяток и выиграла квалификацию Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова выбила 40 десяток и выиграла квалификацию
Лузан завоевала вторую медаль Европейских игр-2023 Лузан завоевала вторую медаль Европейских игр-2023
Бокс на Европейских играх: Бондарчук с победы начал путь Украины на турнире, Харциз проиграл Бокс на Европейских играх: Бондарчук с победы начал путь Украины на турнире, Харциз проиграл
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина16:37
Кривбасс креативно в стиле Николаевского Ванька представил состав команд УПЛ
Олимпийские виды16:37
Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова выбила 40 десяток и выиграла квалификацию
Олимпийские виды16:35
Лузан завоевала вторую медаль Европейских игр-2023
Олимпийские виды16:19
Бокс на Европейских играх: Бондарчук с победы начал путь Украины на турнире, Харциз проиграл
Европа16:15
УЕФА предложил Ювентусу необычную сделку по поводу дела о махинациях
Украина16:10
Динамо назвало первых троих соперников на летнем тренировочном сборе
Олимпийские виды16:08
Пулевая стрельба на Европейских играх: никто из украинцев не сумел выйти в финал
Олимпийские виды15:45
Байдарка-четверка принесла Украине первое серебро Евроигр-2023
Олимпийские виды15:43
Тхэквондо на Европейских играх: юная Нагурная не смогла выйти в четвертьфинал
Формула 115:40
FIA прикрыла лазейку в правилах о лимите бюджетов команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK