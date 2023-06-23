Шевченко и Зинченко выбрали составы на благотворительный матч
Наконец определились полные составы Андрея Швеченко и Александра Зинченко на благотворительный матч.
5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж пройдет благовторительный матч в поддержку Украины Game 4 Ukraine.
Синяя команда (Андрей Шевченко):
Дида, Рикардо Карвалью, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Майкл Эссьн, Лука Тони, Самюэль Этоо, Джанфранко Дзола, Клод Макелеле, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф, Михаил Мудрик.
Тренер: Эмма Хейз
Желтая команда (Александр Зинченко):
Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Пер Мартесакер, Робер Пирес, Йон Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшир, Бакари Санья, Херар Пике, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе.
Тренер: Арсен Венгер
Напомним, ранее двое игроков молодежной сборной Украины попали в символическую сборную 1-го тура Евро-2023.