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Футбол

Двое украинцев попали в симолвическую сборную первого тура Евро-2023

Алексей Кащук и вовсе получил самую высокую оценку в туре.
Сегодня, 13:01
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Алексей Кащук и Максим Таловеров попали в символическую сборную 1-го тура молодежного Евро-2023 по версии портала Sofascore.

Напомним, что в первом матче сборная Украины обыграла Хорватию, а вингер Шахтера Алексей Кащук был признан лучшим игроком встречи.

Также высокую оценку за матч получил центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров. 

Интересно, что оба игрока попали не только в символическую сборную тура, но и в топ-10 по оценкам. При чем Алексей вместе с бельгийцем Кони Де Винтером сейчас обладатели самой высокой оценки на турнире - 8.8.

Таловеров же вошел в топ-10 самых высокооценных игроков, действия украинца портал оценил в 8.0. Такуже же оценку получил Сандро Тонали из сборной Италии.

Напомним, что ISPORT.UA выбрал несколько самых интересных игроков молодежного Евро-2023.

 

 


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