Двое украинцев попали в симолвическую сборную первого тура Евро-2023
Алексей Кащук и Максим Таловеров попали в символическую сборную 1-го тура молодежного Евро-2023 по версии портала Sofascore.
Напомним, что в первом матче сборная Украины обыграла Хорватию, а вингер Шахтера Алексей Кащук был признан лучшим игроком встречи.
Также высокую оценку за матч получил центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров.
Интересно, что оба игрока попали не только в символическую сборную тура, но и в топ-10 по оценкам. При чем Алексей вместе с бельгийцем Кони Де Винтером сейчас обладатели самой высокой оценки на турнире - 8.8.
Таловеров же вошел в топ-10 самых высокооценных игроков, действия украинца портал оценил в 8.0. Такуже же оценку получил Сандро Тонали из сборной Италии.
Напомним, что ISPORT.UA выбрал несколько самых интересных игроков молодежного Евро-2023.