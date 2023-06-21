Звезды Милана, сборной Англии и Украины - за кем следить на молодежном Евро 2023

21 июня в Румынии и Грузии начнется 24-й молодежный чемпионат Европы. Сборная Украины попала в группу с Испанией, Хорватией и Румынией.

Кроме того, чтобы болеть за наших ребят, также можно поближе познакомиться с целой россыпью молодых европейских талантов. Кто-то из них вскоре может стать новой европейской звездой, которая зажжется именно на Евро.

Топ игроков, за которыми стоит следить на молодежном Евро 2023

Шарль Де Кетеларе - Бельгия

Источник: Getty Images

22-летний атакуюий полузащитник в течение трех сезонов феерил в чемпионате Бельгии, что на его покупку решился Милан, отдав за игрока 35 млн евро. Но в Италии у Шарля не пошло, однако первый неудачный сезон можно пока списать на адаптацию.

Талантом Де Кетеларе восхищался сам Златан, который пообещал, что вскоре игрок станет одной из главных звезд Милана и всего мира. Предстоящий Евро - отличный шанс для Шарля оправдать доверие легенды.

Лоис Опенда - Бельгия

Источник: Getty Images

Ланс, который чуть было не сотворил сенсацию в Лиге 1, уступив ПСЖ лишь одно очко в чемпионате, во многом обязан своему успеху молодому нападающему Лоису Опенде. Бельгиец забил 21 мяч в 38 матчах французского чемпионата. А ему всего 23 года.

Опенда отличается высокой скоростью и отличным голевым чутьем, в паре с Де Кетеларе они могут стать грозной силой бельгийской сборной. Кто знает, может быть, отчаянно нуждающийся в форварде МЮ присмотрится к Лоису.

Гиорги Мамардашвили - Грузия

Источник: Getty Images

Самый дорогой вратарь постсоветского пространства в истории, безусловно, уступает в славе своему соотечественнику Хвиче Кварацхелии, однако вполне может стать главной звездой Грузии на молодежном Евро.

В прошлом сезоне 22-летний Гиорги стал основным вратарем Валенсии. И хоть команда не показала высокий уровень, заняв лишь 14-ю строчку, Мамардашвили показал себя с лучшей стороны. Хорошее выступление на Евро может открыть вратарю дорогу в большие европейские клубы.

Райан Гравенберх - Нидерланды

Источник: Getty Images

Гравенберх переходил в Баварию в качестве лидера Аякса и вундеркинда не хуже Де Йонга или Де Лигта, но первый сезон в Германии был кошмарным. Сейчас в Мюнхене не знают, продавать ли игрока или дать ему еще один шанс.

Потому на турнире Райан должен показать себя с лучшей стороны и доказать клубу, что на него можно расчитывать. Или хотя бы набить очков, чтобы заинтересовать какой-нибудь гранд. Все равно отличная мотивация.

Брайан Бробби - Нидерланды

Источник: Getty Images

Бробби все еще остается главной надеждой "оранжевых" на то, что сборная получит нового форварда мирового класса. Переезд в Германию в Лейпциг у Брайана тожде не задался, и он вернулся в Аякс, но и в родном клубе со второго раза не получилось.

Возможно, молодежный Евро - последний шанс для футболиста показать, что он способен стабильно забивать, а его ранние бомбардирские подвиги - не простое совпадение.

Роко Шимич - Хорватия

Источник: Getty Images

Молодой форвард сборной Хорватии - сын легенды Милана Дарио Шимича, что однозначно увеличивает интерес к игроку. Роко провел отличный сезон в австрийском Лиферинге. Но в последнем сезоне в аренде в Цюрихе у него совсем не пошло.

Имя, безусловно, оказывает на форварда большее давление, и молодежный Евро покажет, сумеет ли он с ним справиться.

Уго Гильямон - Испания

Источник: Getty Images

В последние три сезона Гильямон стал основным защитником Валенсии. 23-летний испанец успел выиграть титулы с юношескими сборными Испании, а также получить вызов в основную.

В целом, Уго - состоявшийся защитник, но на турнире он получит шанс доказать, что уже давно перерос Валенсию и готов выступать на более высоком уровне.

Харви Эллиотт - Англия

Источник: Getty Images

Харви Эллиотт, безусловно, огромный талант, однако последний сезон игрока вышел довольно спорным. Ливерпуль в целом провел очень неровный сезон, но именно Харви часто ставил целью для нападок.

Молодому игроку приходилось закрывать центр поля в одиночку, но ему явно не хватало опыта на не совсем родной позиции. На Евро Харви может показать свой настоящий уровень, и, возможно, убедить Клоппа предоставить игроку еще больше шансов.

Нони Мадуэке - Англия

Источник: Getty Images

Мадуэке стал еще одним неожиданным зимним трансфером от Боули, который зачем-то взял еще одного вингера, только-только купив Мудрика. Однако Нони показал, что 35 млн "синие" заплатили не просто так.

Вингер неплохо себя проявлял в ПСВ, и весьма достойно показал себя в разваленном Челси. Хорошее выступление на молодежном Евро позволит Нони заработать дополнительные очки в глазах нового тренера.

Эмиль Смит-Роу - Англия

Источник: Getty Images

В сезоне 2021/22 Эмиль был одним из основных игроков Арсенала Артеты, но в последнем сезоне все изменилось. Травмы и фантастическая форма остальных игроков привели к тому, что Смит-Роу принял участие лишь в 12 матчах сезона.

Потому Эмилю нужно громко заявить о себе на Евро, если не убедить Артету дать ему шанс, то хотя бы подыскать себе новый клуб, где он будет на первых ролях, как когда-то в Арсенале.

Юссуфа Мукоко - Германия

Источник: Getty Images

Молодой немецкий форвард буквально разрывал за юношеские команды Боруссии, 90 голов в 56 матчах за U-17! Однако в основной команде Юссуфа уже не был столь результативен, затем еще скандал по поводу его возраста и про молодого форварда почти все забыли.

Предстоящий турнир может стать последним шансом для Мукоко доказать, что он исключительный бомбардир, а не переоценный и переписанный парнишка.

Пьер Калюлю - Франция

Источник: Getty Images

23-летний Калюлю пробился в основу Милана всего за два сезона. Универсальный защитник, способный одинаково хорошо сыграть в центре и справа стал настоящей находкой для "россонери". 34 матча в текущем сезоне - отличный результат.

Скорее всего, молодежный Евро для Калюлю станет испытанием, готов ли защитник играть за основную сборную, в которой как раз проходит смена поколений. Два года назад уже играл за олимпийскую сборную, теперь пришло время сделать следующий шаг в карьере.

Кефрен Тюрам - Франция

Источник: Getty Images

Возможно, одна из главных сенсаций прошлого розыгрыша Лиги 1. Мощный опорный хавбек в этом году показал невероятный прогресс в этом году, сразу попав на карандаш европейских грандов, Ливерпуль готов прямо сейчас забирать парня.

Но именно предстоящий турнир покажет, готов ли Тюрам идти на повышение, или его уровень - это скромная Ницца. Скорее всего, первый вариант.

Сандро Тонали - Италия

Источник: Getty Images

23-летний Сандро Тонали вот уже несколько лет является главным действующим лицом в полузащите Милана. Также хавбек успел отыграть 14 матчей за основную сборную, так что от него ждут много на Евро.

Главный вопрос в том, потянет ли игрок статус лидера и главного действующего лица молодежной сборной Италии и сумеет ли протащить свою команду хотя бы в финал турнира.

Гиорги Гочолейшвили и Георгий Цитаишвили - Грузия

Источник: Getty Images

Также будет интересно посмотреть, как покажут себя грузинские легионеры Шахтера и Динамо. Гочолейшвили только-только попал в донецкий клуб и еще не сумел проявить себя вы полную силу. Молодежный Евро покажет настоящий уровень игрока.

А вот Цитаишвили уже давно находится в структуре Динамо, но играет в основом в арендах. Может быть, удачное выступление на турнире заставит руководство киевлян пересмотреть свои планы на молодого грузина.

Сборная Украины

Источник: Getty Images

Но, конечно же, в первую очередь все мы будем внимательно следить за своими юными талантами, кто знает, кому удастся неожиданно проявить себя. Интересно было бы посмотреть на Мудрика, но игрок, скорее всего, пропустит турнир.

Однако в составе молодежной сборной есть другие звезды - Анатолий Трубин и Георгий Судаков. И если первый будет играть, чтобы заинтересовать клубы побольше, то Судакову придется вести сборную за собой, надеемся, он справится.

На ISPORT можно узнать составы соперников сборной Украины и расписание и результаты нашей команды.