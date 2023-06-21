Назван лучший игрок матча Украина - Хорватия на Евро-2023 U-21

Молодежная сборная Украины стартовала с победы 2:0 над Хорватией на Евро-2023 U-21.

После поединка УЕФА назвал лучшего игрока этого противостояния, который своими результативными действиями помог "сине-желтым" обыграть соперника.

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Награду получил вингер украинской сборной Алексей Кащук, который на 19-й минуте открыл счет в матче, а в начале второго тайма ассистировал Даниилу Сикану.

Player of the Match 🏆 pic.twitter.com/ZpBH5FzRhT — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 21, 2023

"Забил первый мяч за счет блестящего прохода на дриблинге и уверенного завершения. Также помог забить второй гол, выполнив точный навес. Кроме того, он всегда был опасен благодаря своим обводкам. Очень дисциплинированно играл в обороне, опускаясь на уровень с полузащитниками, чтобы сделать защитную схему команды прочной", - пишет пресс-служба УЕФА.

Ранее главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о победе над Хорватией.