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Ротань - о победе над Хорватией U-21: Что ожидали, то и получили

Украинский специалист поделился мыслями об удачном дебютна на континентальном Евро.
Вчера, 22:37
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Наставник сборной Украины до 21 года Руслан Ротань поделился мыслями о победе его подопечных над сверстниками из Хорватии в первом матче Евро-2023.

По словам специалиста, балканская команда была для них загадкой из-за того, что ее возглавил новый тренер.

"Присутствовали эмоции и переживания от первого матча. Первые 30 минут наша игра нас полностью удовлетворяла. Определенные коррективы внесла погода - сегодня было очень жарко. Спасибо ребятам за самоотдачу и характер. Мы были командой и достигли результата, которого хотели. Мы его заслужили.

Спасибо ВСУ за возможность демонстрировать нашу игру и радовать болельщиков.

Сборная Хорватии была для нас загадкой, потому что пришел новый тренер. Было трудно что-то спрогнозировать, но мы справились и раскусили этот замысел. Но мы ориентируемся на нашу игру, стремимся к ее улучшению. Когда мы забили, то хорваты пошли вперед. Мы проводили контратаки, и забили второй гол. Могли забить еще.

Хорватия - достойный соперник. Что мы ожидали, то и получили: очень сильные индивидуальности, достаточное количество моментов у наших ворот.

Следующая игра - с Румынией. Сейчас задача №1 для нас - это восстановление. Матчи через два дня на третий. Также нужно проанализировать нашу игру и игру соперника.

Сборная Румынии - это команда, которая, как и мы, стремится играть в свой футбол и атаковать. Это команда, которая умеет принимать сильные удары. Мы будем играть, когда соперника будет поддерживать стадион. Эмоционально это будет тяжелый матч. Нам нужно думать о своей игре. Думаю, это будет достойный матч двух команд.

Судаков после трех тяжелых матчей за национальную сборную Украины был истощенным эмоционально и физически. Было опасно выпускать его с первых минут. Мы его поберегли.

Нагрузка на Трубина очень высокая, он также сыграл три матча за национальную сборную Украины. Он также истощен, но он добавляет нам надежности в плане выхода из обороны, он лучше понимает наши требования к вратарям. Мастерство всех трех наших вратарей высокое, мы можем ставить любого. Мы могли поберечь и Анатолия, но в этом матче нам нужна была надежность, концентрация и спокойствие. Так и получилось", - сказал Ротань.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Ротань Украина U-21

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Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

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