Украина - Хорватия 2:0: обзор матча и результат игры 21.06.2023

В среду, 21 июня, молодежная сборная Украины матчем с Хорватией стартовала на Евро-2023 U-21.

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Подопечные Руслана Ротаня с победы начали свой путь на континентальном первенстве, сумев по разу поразить ворота соперника в каждом из таймов.

Источник: Getty Images

Украинской сборной удалось открыть счет в матче на 19-й минуте. Алексей Кащук вошел в штрафную, разобравшись с несколькими защитниками, и пробил в правый нижний угол - мяч от стойки оказался в воротах.

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Уже в дебюте второй половины встречи "сине-желтые" удвоили свое преимущество. Тот же Кащук теперь уже ассистировал Даниилу Сикану, который головой замкнул подачу в штрафную. В дальнейшем Хорватия попыталась исправить ситуацию, перехватила инициативу и имела несколько хороших моментов, чтобы забить свой мяч. Тем не менее украинцам удалось отстоять победный результат до конца встречи.

Источник: Getty Images

Молодежная сборная Украины, набрав три очка, пока единолично возглавила группу В. Румыния и Испания свой матч еще должны сыграть.

Статистика матча Украина - Мальта отбора на ЧЕ-2024

Украина - Хорватия 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 10 - 22

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 15 - 12

Угловые: 2 - 8

Украина U-21: Трубин - Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко - Бондаренко, Бражко (Желизко, 83) - Кащук (Вьюнник, 71), Криськив (Очеретько, 70), Брагару (Назаренко, 62) - Сикан (Судаков, 83).

Хорватия U-21: Котарски - Сигур, Франьич, Перкович, Чолина (Шего, 58) - Булат, Пршир (Годжа, 84), Качавенда (Стойкович, 58) - Батурина - Бельйо (Шимич, 84), Фриган (Видович, 73) .

Предупреждения: Качавенда, Стойкович.

Напомним, что во втором туре группового этапа Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет с Румынией (24 июня), а в третьем - с Испанией (27 июня).