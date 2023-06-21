Украина - Хорватия 2:0: обзор матча и результат игры 21.06.2023
В среду, 21 июня, молодежная сборная Украины матчем с Хорватией стартовала на Евро-2023 U-21.
Подопечные Руслана Ротаня с победы начали свой путь на континентальном первенстве, сумев по разу поразить ворота соперника в каждом из таймов.
Украинской сборной удалось открыть счет в матче на 19-й минуте. Алексей Кащук вошел в штрафную, разобравшись с несколькими защитниками, и пробил в правый нижний угол - мяч от стойки оказался в воротах.
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Уже в дебюте второй половины встречи "сине-желтые" удвоили свое преимущество. Тот же Кащук теперь уже ассистировал Даниилу Сикану, который головой замкнул подачу в штрафную. В дальнейшем Хорватия попыталась исправить ситуацию, перехватила инициативу и имела несколько хороших моментов, чтобы забить свой мяч. Тем не менее украинцам удалось отстоять победный результат до конца встречи.
Молодежная сборная Украины, набрав три очка, пока единолично возглавила группу В. Румыния и Испания свой матч еще должны сыграть.
Статистика матча Украина - Мальта отбора на ЧЕ-2024
Украина - Хорватия 2:0
Голы: Кащук, 19, Сикан, 48
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 10 - 22
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 15 - 12
Угловые: 2 - 8
Украина U-21: Трубин - Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко - Бондаренко, Бражко (Желизко, 83) - Кащук (Вьюнник, 71), Криськив (Очеретько, 70), Брагару (Назаренко, 62) - Сикан (Судаков, 83).
Хорватия U-21: Котарски - Сигур, Франьич, Перкович, Чолина (Шего, 58) - Булат, Пршир (Годжа, 84), Качавенда (Стойкович, 58) - Батурина - Бельйо (Шимич, 84), Фриган (Видович, 73) .
Предупреждения: Качавенда, Стойкович.
Напомним, что во втором туре группового этапа Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет с Румынией (24 июня), а в третьем - с Испанией (27 июня).