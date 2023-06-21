Кащук - автор первого гола на чемпионате Европы U-21
Вингер, принадлежащий Шахтеру открыл счет в матче против Хорватии.
В рамках чемпионата Европы U-21 проходит поединок Украина - Хорватия.
На 20 минуте поединка счет открыл вингер команды Руслана Ротаня Алексей Кащук.
Футболист разобрался с рядом игроков балканской сборной и отправил мяч мимо вратаря в дальний угол ворот.
Отметим, что этот гол стал первым на этом турнире не только для наших футболистов, но и для всех команд.
Прошлый сезон Кащук провел в аренде в азербайджанском Сабахе, но принадлежит он донецкому Шахтеру.