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Кащук - автор первого гола на чемпионате Европы U-21

Вингер, принадлежащий Шахтеру открыл счет в матче против Хорватии.
Сегодня, 19:44
Алексей Кащук / ФК Сабах
Алексей Кащук / ФК Сабах

В рамках чемпионата Европы U-21 проходит поединок Украина - Хорватия.

На 20 минуте поединка счет открыл вингер команды Руслана Ротаня Алексей Кащук.

Футболист разобрался с рядом игроков балканской сборной и отправил мяч мимо вратаря в дальний угол ворот.

Отметим, что этот гол стал первым на этом турнире не только для наших футболистов, но и для всех команд.

Прошлый сезон Кащук провел в аренде в азербайджанском Сабахе, но принадлежит он донецкому Шахтеру.


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