Манчестер Юнайтед согласовал личный контракт с кипером Интера

Онана все ближе к переезду в Англию.

Манчестер Юнайтед и Андре Онана согласовали личный контракт, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее английский клуб подал первое предложение по вратарю, которое Интер отклонил.

Теперь же "дьяволы" подали второе улучшенное предложение в размере 45 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Источники утверждают, что Интер хотел бы выручить за камерунца около 60 млн плюс легкодотижимые бонусы. Однако Романо пишет, что стороны могут сойтись на 55 млн евро.

Ранее, напомним, МЮ анонсировал свой первый летний трансфер.