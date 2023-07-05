Мэйсон Маунт - игрок Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил, что Мэйсон Маунт пополнил состав команды Эрика тен Хага.
За трансфер 24-летнего хавбека манкунианцы заплатят Челси 55 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов могут перейти на счет "синих" в качестве бонусов.
С самим игроком был заключен 5-летний контракт (до лета 2028 года) с возможностью продления еще на год.
✍️ It's official.— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023
Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC
"Никогда не бывает легко покинуть клуб, в котором ты вырос, но Манчестер Юнайтед станет новым захватывающим вызовом для следующего этапа моей карьеры", - заявил Маунт.
"Соревнуясь с ними, я узнал, насколько сильна команда, к которой я присоединяюсь. Не могу дождаться, чтобы стать частью стремления этой группы выиграть главные трофеи".
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"Все видят, что под руководством Эрика тен Хага клуб сделал большие шаги вперед. Встретившись с тренером и обсудив его планы, я очень рад предстоящим сезонам и готов к тяжелой работе, которую здесь ожидают".
"Я очень амбициозен; Я знаю, как здорово выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все, чтобы снова испытать это в Манчестер Юнайтед".
Мэйсон Маунт - воспитанник Челси. В составе лондонского клуба он провел 195 матчей, в которых отметился 33 голами и 37 ассистами. Вместе с "пенсионерами" он по разу выигрывал Лигу чемпионов (2020/21), Суперкубок УЕФА (2021) и клубный чемпионат мира (2021).