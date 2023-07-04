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Манчестер Юнайтед связывают с трансфером одного из открытий ЧМ-2022

Игрок выступал под руководством Эрика тен Хага в Нидерландах.
Сегодня, 15:48
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Мэйсон Маунт может стать не единственным пополнением в полузащите Манчестер Юнайтед.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на Manchester Evening News, манкунианцы интересуются хавбеком Фиорентины и сборной Марокко Софьяном Амрабатом, который уже работал вместе с Эриком тен Хагом в Утрехте.

При этом исполнительный директор "фиалок" Джузеппе Бароне заявил, что клуб не получил ни одного предложения по 26-летнему марокканцу. Но если оно поступит, итальянцы обязательно его рассмотрят.

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В прошедшем сезоне Софьян Амрабат принял участие в 49 матчах Фиорентины во всех турнирах, в том числе пройдя до финала Лиги конференций.

В составе сборной Марокко полузащитник дошел до полуфинала чемпионата мира-2022, где уступил Франции (0:2). В матче за третье место африканская сборная оказалась слабее Хорватии (1:2).

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