Манчестер Юнайтед сделал первое предложение Интеру по Онана

"Нерадзурри" хотят получить больше предложенной суммы за своего основного вратаря.

Манчестер Юнайтед и Интер вышли на стадию согласования трансфера Андре Онана.

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, "красные дьяволы" сделали предложение в размере 40 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов.

Однако, по информации источника, это меньше того, что рассчитывает получить итальянский клуб за 27-летнего вратаря.

"Нерадзурри" хотят получить 50 миллионов при легко достижимых бонусах, которые увеличат общую сумму до 60 миллионов.

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У МЮ есть несколько альтернативных вариантов на позицию вратаря, но Эрик тен Хаг сделал Онана своим приоритетом.

Также отмечается, что Интер не установил дедлайн, но клуб не хочет, чтобы переговоры затянулись до 20 июля, рассчитывая, что все решится до этой даты.