Фанаты набросились на Манчестер Юнайтед за "позорный" комментарий под свадебным фото Де Хеа

Голкипер Давид Де Хеа опубликовал в соцсетях фотографии со свадебной церемонии. Испанец женился на Эдурне Гарсии.

Давид добавил несколько фотографий в инстаграм, после чего многие фанаты и футболисты поздравили игрока с важным событием в жизни. В стороне также не остался Манчестер Юнайтед, который присоединился к теплым словам людей.

Данный комментарий вызвал много гнева у болельщиков клуба, которые ждали новостей о контракте Де Хеа, чтобы была ясность в будущем футболиста.

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В итоге, фанаты посчитали "позорным" данный жест от клуба с поздравлением, оставив под комментарием более сотни ответов, призвав уважительнее относиться к игроку после стольких лет в Манчестер Юнайтед.

Напомним, с 1 июля истек контракт Де Хеа с Манчестер Юнайтед. Стороны все еще не объявили о будущем игрока в клубе.