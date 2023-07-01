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Фанат Манчестер Юнайтед сделал почти двухчасовую подборку ошибок Де Хеа

Одному человеку было настолько скучно, что он решил потратить свое время на то, чтобы выразить свою ненависть к вратарю.
Вчера, 21:37
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

В субботу, 1 июля, спустя 12 лет после своего трансфера в Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа официально стал свободным агентом.

Кто-то хочет, чтобы 32-летний испанец подписал новый контракт и остался, кто-то - чтобы вратарь покинул клуб, в котором он провел лучшее время в своей карьере.

Одним из поклонников второго варианта является пользователь Tiwtter под ником EriksButcher, который не поленился и создал практически двухчасовую подборку ошибок Де Хеа, сообщает Goal.

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В комментариях к видео автора упрекают в ненависти к игроку, а тот и не пытается ее скрывать - в своих ответах он не стесняется высказывать свои далеко не самые приятные чувства к Давиду.

Давид Де Хеа и стал свободным агентом, Манчестер Юнайтед попросил его не подписывать контракт ни с какой другой командой. При этом клуб еще не определился, как он будет поступать в ситуации с голкипером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Давид Де Хеа

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