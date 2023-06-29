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Футбол

Маунт переходит в Манчестер Юнайтед

Трансфер обойдется "красным дьяволам" в 55 млн фунтов.
Сегодня, 20:54
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Челси договорились о трансфере хавбека Мэйсона Маунта. Об этом сообщает издание Sky Sports.

"Красные дьяволы" заплатят за 24-летнего игрока сборной Англии 55 млн фунтов и еще 5 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Самому футболисту уже предложен контракт на 5 лет с опцией продления еще на один год. Маунт пройдет медосмотр на следующей неделе.

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе Челси во всех турнирах 35 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Челси завышает цену на Маунта из-за "налога Манчестер Юнайтед".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси манчестер юнайтед Мэйсон Маунт

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