Челси завышает цену на Маунта из-за "налога Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" имеют отличный пример того, как этот налог работает с другими клубами.

Лондонский Челси отклонил третье предложение Манчестер Юнайтед по Мэйсону Маунту.

Это привело к тому, что манкунианцы вышли из переговоров по 24-летнему хавбеку. И они так поступили не без причины.

Как сообщает utdreport со ссылкой на The Times, руководство "красных дьяволов" считает, что "синие" хотят использовать в сделке "налог Манчестер Юнайтед" - повышение запрашиваемой цены за игрока, если им интересуется МЮ.

В качестве примера команда привела тот факт, что Челси быстро договорился с Манчестер Сити о продаже Матео Ковачича всего за 30 миллионов фунтов.

Напомним, что Манчестер Юнайтед решил переключиться на других кандидатов на то, чтобы укрепить центр поля команды.