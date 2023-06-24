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Манчестер Юнайтед отказался от покупки Маунта

Манкунианцы уже начали работать над другой целью.
Вчера, 22:46
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Манчестер Юнайтед отказался от попыток заполучить Мэйсона Маунта, утверждает The Times.

Манкунианцы решили не продолжать борьбу за хавбека после того, как их 55-миллионное предложение было отклонено. Челси требовал 65 млн евро.

Руководство МЮ, во-первых, не имеет большого бюджета из-за продажи клуба, а во-вторых, считают такую цену завышенной, ведь контракт Мэйсона истекает в следующем году.

Теперь Юнайтед сосредоточится на поытках подписать хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо. Клуб оценивает колумбийца в примерно 90 млн евро.

"Дьяволы" понимают, что Кайседо будет дороже Маунта, но вместе с тем очевидно, что хавбек дешевле и у него не заканчивается контракт.

Также издание утверждает, что в шорт-листе МЮ есть еще четыре альтернативы Маунту, но именно англичанина тен Хаг считал приоритетным вариантом.

Ранее, напомним, стало известно, что Интер подпишет капитана молодежной сборной Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мэйсон Маунт Мойзес Кайседо

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