Манчестер Юнайтед отказался от покупки Маунта

Манкунианцы уже начали работать над другой целью.

Манчестер Юнайтед отказался от попыток заполучить Мэйсона Маунта, утверждает The Times.

Манкунианцы решили не продолжать борьбу за хавбека после того, как их 55-миллионное предложение было отклонено. Челси требовал 65 млн евро.

Руководство МЮ, во-первых, не имеет большого бюджета из-за продажи клуба, а во-вторых, считают такую цену завышенной, ведь контракт Мэйсона истекает в следующем году.

Теперь Юнайтед сосредоточится на поытках подписать хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо. Клуб оценивает колумбийца в примерно 90 млн евро.

"Дьяволы" понимают, что Кайседо будет дороже Маунта, но вместе с тем очевидно, что хавбек дешевле и у него не заканчивается контракт.

Также издание утверждает, что в шорт-листе МЮ есть еще четыре альтернативы Маунту, но именно англичанина тен Хаг считал приоритетным вариантом.

Ранее, напомним, стало известно, что Интер подпишет капитана молодежной сборной Германии.