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Интер подпишет капитана молодежной сборной Германии

Защитник обойдется "нерадзурри" в примерно 7 млн евро.
Сегодня, 21:19
Ян Биссек / Getty Images
Ян Биссек / Getty Images

Миланский Интер подпишет молодого немецкого защитника Яна Биссека, пишет Джанлука Ди Марцио.

22-летний защитник - капитан молодежной сборной Германии. На Евро Ян уже успел доказать свои лидерские качества, забив единственный гол в ворота Израиля.

"Нерадзурри" уже согласовали контракт с игроком, осталось лишь договориться с его клубом - датским Орхусом.

Предполагается, что сделка будет стоит итальянцам около 7 млн евро, при оценке Трансфермаркт всего в 1.5 млн евро.

Ранее стало известно, что саудовский клуб может подписать Антуана Гризманна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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