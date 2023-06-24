Интер подпишет капитана молодежной сборной Германии
Защитник обойдется "нерадзурри" в примерно 7 млн евро.
Миланский Интер подпишет молодого немецкого защитника Яна Биссека, пишет Джанлука Ди Марцио.
22-летний защитник - капитан молодежной сборной Германии. На Евро Ян уже успел доказать свои лидерские качества, забив единственный гол в ворота Израиля.
"Нерадзурри" уже согласовали контракт с игроком, осталось лишь договориться с его клубом - датским Орхусом.
Предполагается, что сделка будет стоит итальянцам около 7 млн евро, при оценке Трансфермаркт всего в 1.5 млн евро.
Ранее стало известно, что саудовский клуб может подписать Антуана Гризманна.