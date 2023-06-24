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Гризманн может стать новым одноклубником Роналду

Ан-Наср контактирует с агентами француза.
Сегодня, 20:32
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Антуан Гризманн может отправиться в Саудовскую Аравию, пишет Foot Mercato.

В данный момент агенты игрока отправились в Лондон, чтобы встретится с представителями Ан-Насра, за который выступает Криштиану Роналду.

Саудовский клуб оценивает покупку 32-летнего француза, сейчас они хотят узнать, готов ли он к переезду из Атлетико.

Если им удастся договориться, то Ан-Наср заплатит мадридскому клубу 25 млн евро, прописанных у Антуана, в качестве отступных.

Ранее, напомним, сообщалось об интересе саудовских клубов к игроку Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антуан Гризманн ан-наср

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