Гризманн может стать новым одноклубником Роналду

Антуан Гризманн может отправиться в Саудовскую Аравию, пишет Foot Mercato.

В данный момент агенты игрока отправились в Лондон, чтобы встретится с представителями Ан-Насра, за который выступает Криштиану Роналду.

Саудовский клуб оценивает покупку 32-летнего француза, сейчас они хотят узнать, готов ли он к переезду из Атлетико.

Если им удастся договориться, то Ан-Наср заплатит мадридскому клубу 25 млн евро, прописанных у Антуана, в качестве отступных.

Ранее, напомним, сообщалось об интересе саудовских клубов к игроку Арсенала.