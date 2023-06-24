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Клубы из Саудовской Аравии интересуются одноклубником Зинченко

Томас Парти может стать очередной звездой местного, чемпионата.
Сегодня, 17:29
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Клубы из чемпионата Саудовской Аравии нацелились на очередную звезду. 

Как сообщает Фабрицио Романо, местные коллективы интересуются ганским хавбеком Томасом Парти.

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Пока Арсеналу не поступало конкретных предложений, однако, "канониры" не против отпустить игрока.

Что касается самого Парти, то его приоритетом является возможность играть в одном из европейских чемпионатов.

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник провел 33 матча, забив в них 3 гола. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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