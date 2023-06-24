Клубы из Саудовской Аравии интересуются одноклубником Зинченко
Томас Парти может стать очередной звездой местного, чемпионата.
Клубы из чемпионата Саудовской Аравии нацелились на очередную звезду.
Как сообщает Фабрицио Романо, местные коллективы интересуются ганским хавбеком Томасом Парти.
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Пока Арсеналу не поступало конкретных предложений, однако, "канониры" не против отпустить игрока.
Что касается самого Парти, то его приоритетом является возможность играть в одном из европейских чемпионатов.
Напомним, в минувшем сезоне полузащитник провел 33 матча, забив в них 3 гола.