Клубы из Саудовской Аравии интересуются одноклубником Зинченко

Клубы из чемпионата Саудовской Аравии нацелились на очередную звезду.

Как сообщает Фабрицио Романо, местные коллективы интересуются ганским хавбеком Томасом Парти.

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Пока Арсеналу не поступало конкретных предложений, однако, "канониры" не против отпустить игрока.

Что касается самого Парти, то его приоритетом является возможность играть в одном из европейских чемпионатов.

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник провел 33 матча, забив в них 3 гола.