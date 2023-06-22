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Футбол

Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала

Райс близок к смене команды.
Сегодня, 14:20
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс может перебраться в Манчестер Сити. Об этом сообщает издание The Athletic.

Сегодня клуб из Манчестера сделает официальное предложение по игроку сборной Англии. "Горожане" пойдут на сделку, если англичанин даст согласие на переход.

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В свою очередь Арсенал, который также претендуте на хавбека, сохраняет уверенность в подписании Райса. Прошлое предложение составило 75+15 млн фунтов, но "молотобойцы" просят больше.

В уже минувшем сезоне на счету 24-летнего англичанина четыре гола и два ассиста в 37 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити Вест Хэм Деклан Райс

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