Арсенал договорился с Челси по трансферу Хаверца

Вскоре футболист перейдет из одного лондонского клуба в другой.

В ближайшее время Кай Хаверц станет игроком лондонского Арсенала.

По информации Фабрицио Романо, "канониры" убедили Челси принять их предложение по 24-летнему полузащитнику.

Сообщается, что за трансфер немецкого футболиста вице-чемпион Англии заплатит 60 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов могут поступить на счет "синих" в качестве бонусов.

Сам Хаверц давно согласовал условия личного контракта с командой Александра Зинченко.

Вскоре будут запланированы медицинские тесты, а контракт будет подписан на следующей неделе.

Напомним, что Вест Хэм отклонил второе предложение Арсенала по Деклану Райсу, которого очень хочет видеть в составе своей команды Микель Артета.