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Вест Хэм отклонил и второе предложение Арсенала по Райсу

"Молотобойцы" ждут, когда в игру вступит Сити.
Сегодня, 19:59
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Вест Хэм оклонил 90-миллионное предложение по Деклану Райсу, утверждает Давид Орнштейн.

Напомним, ранее "канониры" отправили новое предложение, в котором предложили 75 млн фунтов плюс 15 млн в качестве бонусов.

Очевидно, руководство Вест Хэма не долго думало над их предложением, ведь отклонили его уже спустя пару часов. И у "молотобойцев" есть на то причины.

Во-первых, клуб ранее заявлял, что не продаст хавбека дешевле 100 млн фунтов. Также Романо утверждает, что в клубе оценили бонусы, предалагаемые Арсеналом, труднодостижимыми.

Также Вест Хэм все еще ждет предложения от Манчестер Сити, которые, предположительно, должны принять участие в торгах где-то на текущей неделе.

Ранее стало известно, что Барселоне удалось зарегистрировать Гави.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс

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