Арсенал готов установить трансферный рекорд ради Райса

Сегодня, 16:56

Сегодня, 16:56

"Канониры" предложили за игрока 90 млн фунтов.

Арсенал отправил улучшенное предложение по Деклану Райсу, пишет Давид Орнштейн.

Ранее, напомним, Вест Хэм отклонил первое предложение "канониров" на 80 млн фунтов. Теперь же клуб подал новое улучшенное предложение.

Арсенал предлагает за 24-летнего Райса 75 млн фунтов плюс еще 15 млн в качестве различных бонусов.

Таким образом клуб может побить собственный трансферный рекорд в размере 72 млн фунтов, отданных за Николя Пепе.

Также напомним, что МЮ и Реал подали предложения по трансферу защитника Интера.