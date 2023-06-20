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Арсенал готов установить трансферный рекорд ради Райса

"Канониры" предложили за игрока 90 млн фунтов.
Сегодня, 16:56
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Арсенал отправил улучшенное предложение по Деклану Райсу, пишет Давид Орнштейн.

Ранее, напомним, Вест Хэм отклонил первое предложение "канониров" на 80 млн фунтов. Теперь же клуб подал новое улучшенное предложение.

Арсенал предлагает за 24-летнего Райса 75 млн фунтов плюс еще 15 млн в качестве различных бонусов.

Таким образом клуб может побить собственный трансферный рекорд в размере 72 млн фунтов, отданных за Николя Пепе.

Также напомним, что МЮ и Реал подали предложения по трансферу защитника Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс

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