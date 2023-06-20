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МЮ и Реал сделали предложение по покупке защитника Интера

Федерико Димарко может скоро покинуть стан "нерадзурри".
Сегодня, 15:36
Федерико Димарко / Getty Images
Федерико Димарко / Getty Images

Сразу два европейских гранда подали проедложения о трансфере Федерико Димарко, пишет The Independent.

Левый защитник миланского Интера заинтересовал оба клуба своим потенциалом и относительно невысоким ценником.

Издание отдельно отмечает, что трансфер Димарко - инициатива тен Хага. Нидерландский специлист убежден, что сможет использовать итальянца в нескольких амплуа. В Интере Федерико играет левого защитника.

Но в первую очередь все же оба клуба привлекает небольшая цена на футболиста. В прошлом сезоне Димарко провел 50 матчей за "нерадзурри", забил шесть мячей и сделал десять ассистов.

Ранее, напомним, Челси объявил о подписании Кристофера Нкунку.

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