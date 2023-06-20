Челси объявил о трансфере Нкунку из РБ Лейпциг

Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о переходе форварда РБ Лейпциг Кристофера Нкунку.

За трансфер 25-летнего француза "синие" заплатят немецкому клубу 60 миллионов евро, а сам футболист подписал с новой командой шестилетний контракт до лета 2029 года.

Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023

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"Я невероятно счастлив присоединиться к Челси. Было предпринято много усилий, чтобы привести меня в клуб, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и товарищами по команде, чтобы показать болельщикам Челси, на что я способен на поле", - заявил Нкунку

"Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу играть в Премьер-лиге, одной из сильнейших лиг мира. Я очень рад этому вызову и буду горд носить футболку Челси".

В прошедшем сезоне Кристофер Нкунку отметился 23 голами и 9 результативными передачами в 36 матчах за РБ Лейпциг во всех турнирах. А его гол+пас помогли клубу обыграть франкфуртский Айнтрахт со счетом 2:0 и завоевать кубок Германии.