Хаверц отказался от нового контракта с Челси, заявив о желании перейти в Арсенал

Полузащитник Челси Кай Хаверц всеми способами дает понять, что он хочет покинуть клуб.

Как сообщает ESPN, 24-летний немец уведомил руководство клуба, что он не намерен подписывать новый контракт. К тому же, он заявил, что хочет перейти в Арсенал.

Однако клубам все еще предстоит сойтись в цене за футболиста: пока "канониры" готовы отдать за него 60 миллионов фунтов, "пенсионеры" просят 70 миллионов, уже раз отклонив предложение по игроку.

Также сообщается, что команда Александра Зинченко готова дать Хаверцу ту же зарплату, которую он получает на Стэмфорд Бридж, а это примерно 220 тысяч фунтов в неделю.

Челси в свою очередь надеется, что в гонку за игрока вклинится мюнхенская Бавария, за счет чего лондонский клуб сможет устроить торги за футболиста.

Стоит отметить, что команда Михаила Мудрика находится под определенным давлением, связанным с финансовым фэйр-плей, что вынуждает ее продавать игроков до 30 июня.