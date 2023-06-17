Арсенал просит Челси снизить цену на Хавертца
"Канониры" готовы выложить за игрока 60 млн фунтов.
Атакующий полузащитник Челси Кай Хавертц может перейти в Арсенал. Об этом сообщает издание The Guardian.
"Канониры" заинтересованы в подписании немца. "Синие" хотят выручить за трансфер около 70 миллионов фунтов, но Арсенал не готов платить такую сумму.
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Челси нужно продавать игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам. В свою очередь "пушкари" готовы выложить за Хавертца 60 млн и надеются, что "синие" пойдут им навстречу.
Также известно, что Арсенал готов платить полузащитнику зарплату в размере 220 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, немец провел в Челси 139 матчей, в которых отметился лишь 32 голами и 15 ассистами.