Арсенал определился с приоритетными трансферными целями

Руководство Арсенала уверено в подписании полузащитников Вест Хэма и Челси Деклана Райса и Кая Хавертца. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В стане "канониров" не сомневаются в том, что футболисты перейдут именно к ним. Хоть переговоры идут сложно, но шансы на успех крайне высоки.

На Райса и Хавертца претендуют клубы АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги. Сами игроки хотели бы остаться в английской Премьер-лиге.

Отметим, оба трансфера трансфера обойдутся порядка 175 миллионов евро. 100 млн придется выложить за Деклана и 75 - за Кая.

Ранее сообщалось, что Интер заинтересован в аренде нападающего Арсенала.