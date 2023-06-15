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Интер заинтересован в аренде нападающего Арсенала

Однако маловероятно, что Фоларин Балогун переедет в Итали.
Сегодня, 13:19
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

Миланский Интер ищет способі взять в аренду игрока лондонского Арсенала Фоларина Балогуна, пишет La Gazzetta dello Sport.

Спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио сейчас находится в Лондоне, где работает над трансферами, в частности, сейчас он ведет переговоры с Челси.

21-летний Балогун очень интересует итальянцев, они бы хотели оформить аренду нападающего, но заключить сделку будет непросто.

Дело в том, что у Артеты нет планов на Фоларина, потому клуб хочет продать его хотя бы за 40 млн евро.

Прошлый сезон Фоларин провел в Реймсе на правах аренды. В 37 матчах Лиги 1 он отличился 21 голом и 2 результативными передачами. 

Ранее, напомним, АПЛ объявила, когда стартует сезон 2023/24.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Интер Милан

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