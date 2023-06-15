Интер заинтересован в аренде нападающего Арсенала
Однако маловероятно, что Фоларин Балогун переедет в Итали.
Миланский Интер ищет способі взять в аренду игрока лондонского Арсенала Фоларина Балогуна, пишет La Gazzetta dello Sport.
Спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио сейчас находится в Лондоне, где работает над трансферами, в частности, сейчас он ведет переговоры с Челси.
21-летний Балогун очень интересует итальянцев, они бы хотели оформить аренду нападающего, но заключить сделку будет непросто.
Дело в том, что у Артеты нет планов на Фоларина, потому клуб хочет продать его хотя бы за 40 млн евро.
Прошлый сезон Фоларин провел в Реймсе на правах аренды. В 37 матчах Лиги 1 он отличился 21 голом и 2 результативными передачами.
Ранее, напомним, АПЛ объявила, когда стартует сезон 2023/24.