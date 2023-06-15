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Определилась дата старта нового сезона АПЛ

Чемпионат откроет матч между Манчестер Сити и Бернли.
Сегодня, 11:34
АПЛ / premierleague.com
АПЛ / premierleague.com

Официальный сайт АПЛ опубликовал расписание матчей на сезон 2023/24.

Чемпионат Англии стартует 11 августа поединком между текущим чемпионом Манчестер Сити и Бернли, который пройдет на Терф Мур.

Также в первом туре нас ожидает интереснейший матч. Ливерпуль отправится в гости на Стэмфорд Бридж, чтобы померяться силами с Челси.

Последний же тур чемпионата запланирован на 19 мая. Также нас ожидает небольшой зимний перерыв между 30 декабря и 13 января.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ:

Пятница, 11 августа

Бернли – Манчестер Сити

Суббота, 12 августа

Арсенал – Ноттингем Форест

Борнмут – Вест Хэм

Брайтон – Лутон

Эвертон – Фулхэм

Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас

Ньюкасл – Астон Вилла

Воскресенье, 13 августа

Брентфорд – Тоттенхэм

Челси – Ливерпуль

Понедельник, 14 августа

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

С полным расписанием сезона АПЛ 2023/24 можно ознакомиться на официальном сайте лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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