Определилась дата старта нового сезона АПЛ
Официальный сайт АПЛ опубликовал расписание матчей на сезон 2023/24.
Чемпионат Англии стартует 11 августа поединком между текущим чемпионом Манчестер Сити и Бернли, который пройдет на Терф Мур.
Также в первом туре нас ожидает интереснейший матч. Ливерпуль отправится в гости на Стэмфорд Бридж, чтобы померяться силами с Челси.
Последний же тур чемпионата запланирован на 19 мая. Также нас ожидает небольшой зимний перерыв между 30 декабря и 13 января.
Расписание матчей 1-го тура АПЛ:
Пятница, 11 августа
Бернли – Манчестер Сити
Суббота, 12 августа
Арсенал – Ноттингем Форест
Борнмут – Вест Хэм
Брайтон – Лутон
Эвертон – Фулхэм
Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас
Ньюкасл – Астон Вилла
Воскресенье, 13 августа
Брентфорд – Тоттенхэм
Челси – Ливерпуль
Понедельник, 14 августа
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
С полным расписанием сезона АПЛ 2023/24 можно ознакомиться на официальном сайте лиги.