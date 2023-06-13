Интер обсудит с Челси аренды Лукаку и Кулибали

А также возможную продажу Онаны.

Руководством миланского Интера в ближайшее время проведет встречу с представителями Челси, чтобы обсудить несколько сделок, пишет Sky Sport Italia.

Во-первых, "нерадзурри" хотят обсудить продление аренды Лукаку, а также попросить в аренде еще и Калиду Кулибали.

Также итальянский клуб раздумывает по поводу трансферов Рубена Лофтус-Чика и Трево Чалоба, которые также в трансферном листе лондонцев.

А Челси в первую очередь рассматривает эту сделку, как первый шаг по трансферу Андре Онаны в Лондон.

При этом главный тренер Интера Симоне Индзаги подчеркнул, что не стоит ждать от клуба больших трат, руководство планирует сбалансированную кампанию.

Ранее также стало известно, что Массимилиано Аллегри останется у руля Ювентуса.