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Аллегри отказал саудовскому клубу, который обещал утроить его зарплату

Итальянский специалист остается в Ювентусе.
Сегодня, 21:30
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Массимилиано Аллегри останется главным тренером Ювентуса на будущий сезон, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В течение некоторого времени итальянский специалист вел переговоры с неназванным саудовским клубом. Ему предлагали контракт с зарплатой в три раза больше, чем он получает в "старой синьоре".

Сразу после этого Аллегри провел встречу с руководством "бьянконери", где обсудил планы клуба на ближайшее трансферное окно. Все идет к тому, что Аллегри остается в клубе.

Напомним, что 55-летний тренер возглавил туринский Ювентус в 2021 году, а в последнем сезоне команда заняла лишь седьму строчку из-за штрафа в 10 очков.

Ранее Зинедин Зидан рассказал о трудностях работы тренера.

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