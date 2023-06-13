Аллегри отказал саудовскому клубу, который обещал утроить его зарплату

Массимилиано Аллегри останется главным тренером Ювентуса на будущий сезон, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В течение некоторого времени итальянский специалист вел переговоры с неназванным саудовским клубом. Ему предлагали контракт с зарплатой в три раза больше, чем он получает в "старой синьоре".

Сразу после этого Аллегри провел встречу с руководством "бьянконери", где обсудил планы клуба на ближайшее трансферное окно. Все идет к тому, что Аллегри остается в клубе.

Напомним, что 55-летний тренер возглавил туринский Ювентус в 2021 году, а в последнем сезоне команда заняла лишь седьму строчку из-за штрафа в 10 очков.

Ранее Зинедин Зидан рассказал о трудностях работы тренера.