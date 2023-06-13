Зидан высказался о сложностях работы тренером

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан сравнил работу на поле и за его пределами.

"Когда ты заканчиваешь сезон на тренерской скамье, ты устаешь даже сильнее, чем игрок. Это две профессии, которые не имеют ничего общего.

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Я помню, что, будучи футболистом, я был сосредоточен на своей игре и игре коллектива и думал только о том, чтобы быть как можно более компетентным, чтобы помочь своей команде на поле. Тренер, в свою очередь, думает о двадцати трех парнях и никогда не прекращает это делать", – сказал Зидан в интервью GQ.

Напомним, в качестве тренера француз сумел выиграть с Реалом три раза подряд Лигу чемпионов.