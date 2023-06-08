В Марселе выдохнули: Зидан еще раз отказал ПСЖ

Француз не стал предавать свою родину.

Зинедин Зидан в очередной раз отказал ПСЖ, француз не хочет занимать пост главного тренера в парижском клубе, пишет Le Parisien.

Напомним, что ПСЖ уволил Кристофа Гальтье, и теперь пытается обзавестись новым тренером. Французские СМИ писали, что шейхи были готовы сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира.

Легенда мирового футбола родился и вырос в Марселе, потому многие бы восприняли назанчение Зидана в ПСЖ, как предательство своей малой родины.

В данный момент спортивный директор парижан ведет переговоры с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном.

Если же сделка сорвется, у французов есть еще один запасной вариант - Хаби Алонсо из Байера.

Напомним, ранее сообщалось, что Кристоф Гальтье может стать главным тренером Марселя.