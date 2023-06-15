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Вест Хэм отклонил первое предложение Арсенала по Райсу

За ситуацией очень внимательно наблюдает Манчестер Сити.
Сегодня, 14:18
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Вест Хэм не стал продавать Деклана Райса в Арсенал, пишет The Guardian.

Сегодня "канониры" подали первое предложение по английскому хавбеку. По информации издания, оно составляло 80 млн фунтов плюс различные бонусы.

Однако в Вест Хэме сочли предложение недостаточным тем более, что в любой момент Райса может перехватить Манчестер Сити.

"Молотобойцы" намерены воспользоваться ситуацией и заработать на продаже своего лидера не менее 100 млн фунтов.

Скорее всего, уже в ближайшее время Арсенал подаст новое улучшеное предложение, так как Артета видит в Райсе идеальное усиление полузащиты.

Напомним, ранее стало известно, что у Вест Хэма уже готов шорт-лист игроков, которые могут заменить Деклана Райса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс

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