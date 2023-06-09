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Футбол

Вест Хэм составил шорт-лист игроков, которые должны заменить Райса

У клуба довольно широкий выбор.
Вчера, 20:52
Эдсон Альварес / Getty Images
Эдсон Альварес / Getty Images

Вест Хэм окончательно смирился с продажей своего капитана Деклана Райса и уже составил топ-игроков, которые должны его заменить, утверждает 90Min.

В первую очередь клуб работает над трансфером мексиканца Эдсона Альвареса, которого пролшым летом связывали с МЮ и Челси. Сейчас им интересуется Боруссия, "молотобойцы" не прочь перехватить игрока Аякса.

Если команда упустит и Альвареса, то следюущим в списке Вест Хэма идет хавбек Ман Сити Кальвин Филлипс, который так и не смог стать частью команды Гвардиолы.

Последним в списке идет завбек Фулхэма Жоау Палинья, который всего за один сезон в АПЛ сумел поднять свой ценник в разы и заинтересовать миножество клубов.

Ранее, напомним, Вест Хэм прервал свою серию без трофеев и выиграл Лигу конференций.

 


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