Вест Хэм составил шорт-лист игроков, которые должны заменить Райса
У клуба довольно широкий выбор.
Вест Хэм окончательно смирился с продажей своего капитана Деклана Райса и уже составил топ-игроков, которые должны его заменить, утверждает 90Min.
В первую очередь клуб работает над трансфером мексиканца Эдсона Альвареса, которого пролшым летом связывали с МЮ и Челси. Сейчас им интересуется Боруссия, "молотобойцы" не прочь перехватить игрока Аякса.
Если команда упустит и Альвареса, то следюущим в списке Вест Хэма идет хавбек Ман Сити Кальвин Филлипс, который так и не смог стать частью команды Гвардиолы.
Последним в списке идет завбек Фулхэма Жоау Палинья, который всего за один сезон в АПЛ сумел поднять свой ценник в разы и заинтересовать миножество клубов.
Ранее, напомним, Вест Хэм прервал свою серию без трофеев и выиграл Лигу конференций.