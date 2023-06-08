Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

В среду, 7 июня, состоялся финал Лиги конференций, в котором сыграли Вест Хэм и Фиорентина.

В первом тайме команды создали несколько моментов, а «фиалки» даже забили, но с офсайда, однако счет так и не был открыт.

После перерыва «молотобойцы» повели в счете благодаря голу Бенрахмы с пенальти. Прошло пару минут, и итальянцы сравняли – Бентакур нанес голевой удар.

Все шло к дополнительному времени, однако Вест Хэм забил. Боуэн вышел на свидание с голкипером гостей и переиграл его.

Таким образом, Вест Хэм завоевал еврокубковый трофей.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Фиорентина – Вест Хэм:

Фиорентина – Вест Хэм 1:2

Голы: Бонавентура, 67 - Бенрахма, 62 (пенальти), Боуэн, 90

Фиорентина: Терраччано – Додо, Миленкович, Раньери (Игорь, 84), Бираги – Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3) – Гонсалес, Йович (Артур Кабрал, 46), Куамэ (Сапонара, 62).

Вест Хэм: Ареола – Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон – Соучек, Пакета, Райс – Боуэн, Антонио (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76).

Предупреждения: Мандрагора, Данкан, Миленкович, Амрабат - Бенрахма, Агерд, Боуэн