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Барселоне удалось зарегистрировать Гави в качестве игрока основной команды

Испанец сможет выступать под любимым шестым номером.
Сегодня, 19:19
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Полузащитник Барселоны Гави получил статус футболиста основной команды. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцам удалось зарегистрировать контракт с полузащитником, рассчитанный до 2026 года.

Гави теперь сменит 30-й номер на 6-й, под которым уже играл в конце зимы и начале весны, пока регистрация его контракта не была отменена.

В минувшем сезоне на счету 18-летнего испанца два гола и четыре ассиста в 36 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил Барселоне выгодный обмен футболистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

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