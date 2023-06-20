Барселоне удалось зарегистрировать Гави в качестве игрока основной команды

Полузащитник Барселоны Гави получил статус футболиста основной команды. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцам удалось зарегистрировать контракт с полузащитником, рассчитанный до 2026 года.

Гави теперь сменит 30-й номер на 6-й, под которым уже играл в конце зимы и начале весны, пока регистрация его контракта не была отменена.

В минувшем сезоне на счету 18-летнего испанца два гола и четыре ассиста в 36 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил Барселоне выгодный обмен футболистами.