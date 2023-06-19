iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл предложил Барселоне выгодный обмен футболистами

Гимарайнш и Рафинья могут сменить команды.
Вчера, 22:22
Бруно Гимарайнш / Getty Images
Бруно Гимарайнш / Getty Images

Ньюкасл заинтересован в подписании вингера Барселоны Рафиньи. Об этом сообщает Jijantes FC.

Английский клуб готов летом пойти на любые условия, чтобы подписать бразильца. "Сороки" даже согласны обменяться игроками.

Ньюкалс предложил Барселоне своего хавбека Бруно Гимарайнеша и доплату в размере 30 млн евро. Каталонцы задумались над продажей игрока.

Напомним, Рафинья находится всего год в стане "сине-гранатовых". Прошлым летом игрок пришел в клуб из Лидса.

Ранее сообщалось, что Барселона может подписать хавбека Бетиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья ньюкасл Бруну Гимарайнш

Статьи по теме

Барселона может подписать хавбека Бетиса Барселона может подписать хавбека Бетиса
Один из главных талантов Барселоны высказался о том, где продолжит карьеру Один из главных талантов Барселоны высказался о том, где продолжит карьеру
"Мне все равно": Гави резко прокомментировал переход Беллингема в Реал "Мне все равно": Гави резко прокомментировал переход Беллингема в Реал
Левандовски прокомментировал возможное завершение карьеры Левандовски прокомментировал возможное завершение карьеры
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:35
Брайтон подпишет вратаря, которого хотел купить Манчестер Юнайтед
Евро-202400:33
"Большая награда": Кривцов - о победе над Мальтой и переходе Месси в Интер Майами
Евро-202400:10
Квалификация к Евро-2024: Украина с трудом обыграла Мальту, Англия разнесла Северную Македонию
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Англия издевательски разгромила Северную Македонию
Евро-202423:53
Франция, несмотря на множество моментов и численное преимущество, лишь минимально одолела Грецию
Европа23:28
Молодежная сборная Ирландии ушла с поля после расистских оскорблений
Формула 123:14
Гельмут Марко: На Ферстаппена давят только два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет
Европа22:57
Реал превыше Месси: Беллингем удалил из Твиттера все посты о Лео
Формула 122:50
Хэмилтон: Вполне вероятно, что Ред Булл выиграют каждую гонку в этом сезоне
Европа22:50
Хаверц отказался от нового контракта с Челси, заявив о желании перейти в Арсенал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK