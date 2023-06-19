Ньюкасл предложил Барселоне выгодный обмен футболистами

Гимарайнш и Рафинья могут сменить команды.

Ньюкасл заинтересован в подписании вингера Барселоны Рафиньи. Об этом сообщает Jijantes FC.

Английский клуб готов летом пойти на любые условия, чтобы подписать бразильца. "Сороки" даже согласны обменяться игроками.

Ньюкалс предложил Барселоне своего хавбека Бруно Гимарайнеша и доплату в размере 30 млн евро. Каталонцы задумались над продажей игрока.

Напомним, Рафинья находится всего год в стане "сине-гранатовых". Прошлым летом игрок пришел в клуб из Лидса.

Ранее сообщалось, что Барселона может подписать хавбека Бетиса.