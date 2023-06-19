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Футбол

Барселона может подписать хавбека Бетиса

Гидо Родригес стал еще одним вариантом для замені Бускетса.
Сегодня, 20:03
Гидо Родригес / Getty Images
Гидо Родригес / Getty Images

Барселона рассматривает полузащитника Бетиса Гидо Родригеса в качестве дешевой альтернативы Субименди, пишет Diario Sport.

Хави намерен этим летом найти игрока, который сумеем заменить Серхио Бускетса. Им должен был стать Мартин Субименди, однако клуб не готов выкладывать за хавбека 60 млн евро.

Ранее также Бавария заявила каталонцам, что Йозуа Киммих не продается, а Рубен Невеш, возможно, отправится в Саудовску Аравию.

Таким образом Барселоне пришлось искать еще варианты, и одним из них и стал аргентинец Гидо Родригес.

Контракт хавбека с Бетисом истекает летом 2024 года, а потому заполучить его будет относительно непросто. Однако клуб не хочет с ним расставаться и надеется азключить новую сделку.

Ранее, также стало известно, что саудовские клубы не прочь переманить хавбека Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бетис

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