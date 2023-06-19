Клуб из Саудовской Аравии хочет усилиться одним из лидеров Манчестер Сити

Силва может сменить команду этим летом.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание The Athletic.

Представители одного из саудовских клубов связались с агентом игрока Жорже Мендешем и даже обсудили финансовые условия сотрудничества.

Сам футболист хотел бы остаться в Европе. У Силвы есть предложения от Барселоны и ПСЖ.

В прошедшем сезоне Силва провел 55 матчей во всех клубных турнирах, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити пытается заставить Гюндогана подписать новый контракт.