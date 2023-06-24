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Челси отклонил предложение Манчестер Юнайтед по Маунту, выдвинув свои требования

Клубы никак не могут сойтись в цене на полузащитника.
Сегодня, 11:54
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Челси не устроило третье предложение Манчестер Юнайтед по полузащитнику Мэйсону Маунту.

Как сообщает Sky Sports, манкунианцы были готовы заплатить за переход 24-летнего англичанина 55 миллионов фунтов, но получили отказ от лондонцев.

"Синие" выдвинули свои требования, заявив, что будут готовы отпустить своего хавбека за 58 миллионов фунтов плюс 7 миллионов фунтов в виде бонусов.

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Предполагается, что МЮ может отказаться от увеличения предложения и выйти из переговоров, переключившись на альтернативные варианты.

Ранее сообщалось, Маунт уже согласовал условия личного контракта с Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе Челси во всех турнирах 35 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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