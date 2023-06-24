Челси отклонил предложение Манчестер Юнайтед по Маунту, выдвинув свои требования
Челси не устроило третье предложение Манчестер Юнайтед по полузащитнику Мэйсону Маунту.
Как сообщает Sky Sports, манкунианцы были готовы заплатить за переход 24-летнего англичанина 55 миллионов фунтов, но получили отказ от лондонцев.
"Синие" выдвинули свои требования, заявив, что будут готовы отпустить своего хавбека за 58 миллионов фунтов плюс 7 миллионов фунтов в виде бонусов.
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Предполагается, что МЮ может отказаться от увеличения предложения и выйти из переговоров, переключившись на альтернативные варианты.
Ранее сообщалось, Маунт уже согласовал условия личного контракта с Манчестер Юнайтед.
В минувшем сезоне полузащитник провел в составе Челси во всех турнирах 35 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.