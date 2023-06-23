Манчестер Юнайтед и Интер провели начальные переговоры о трансфере Онана

Манчестер Юнайтед провел начальные переговоры с миланским Интером.

Предметом обсуждения стал голкипер итальянского коллектива Андре Онана. Как сообщает UtdPlug со ссылкой на Daily Mail, манкунианцы надеются, что им удастся приобрести 27-летнего камерунца за 45 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что "красные дьяволы" считаются фаворитами на приобретение вратаря, так как Челси более им не интересуется.

При этом также появилась информация, что "нерадзурри" уже ищут потенциальную замену своему основному вратарю: среди претендентов на трансфер называются Георгий Мамардашвили (Валенсия) и Янн Зоммер (Бавария).

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед сделает третье и финальное предложение Челси по трансферу Мэйсона Маунта.