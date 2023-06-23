Манчестер Юнайтед готовит третье и финальное предложение Челси по Маунту

Манкунианцы больше не планируют увеличивать предлагаемую сумму за английского хавбека.

Манчестер Юнайтед и Челси продолжают вести переговоры по Мэйсону Маунта.

Ранее лондонский клуб отклонил второе предложение "красных дьяволов" в размере 45 миллионов фунтов + 5 миллионов в виде бонусов.

По информации Фабрицио Романо, манкунианцы готовят третье предложение по 24-летнему англичанину, которое станет финальным. Ожидается, что оно составит 55 миллионов.

Манчестер Юнайтед хочет быстро завершить этот трансфер, учитывая то, что личные условия контракта с Маунтом уже были согласованы.

Напомним, что Челси договорился с Арсеналом о переходе Кая Хаверца в состав команды Александра Зинченко.