Челси не принял второе предложение Манчестер Юнайтед по Маунту

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток приобрести у Челси Мэйсона Маунта.

Как сообщает The Athletic, манкунианцы представили улучшенное предложение на сумму до 50 миллионов фунтов.

Новое предложение состоит из гарантированной суммы в размере 45 миллионов + 5 миллионов в виде бонусов.

Однако лондонский клуб ответил отказом, потребовав 60 миллионов + 5 миллионов в качестве бонусов.

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По информации источника, стороны постепенно приближаются к достижению соглашения по трансферу 24-летнего англичанина. Но "красные дьяволы" не собираются улучшать свое предложение.

У Мэйсона Маунта остался всего год до завершения его контракта с Челси. Ранее игрок отказался подписывать с клубом новый контракт.

Напомним, что другой игрок "пенсионеров" скоро покинет команду, так как Арсенал договорился о трансфере Кая Хаверца.