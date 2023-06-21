Манчестер Юнайтед определился с суммой, которую хочет получить за Фреда

Летом 2024 года подойдет к концу контракт Фреда с Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" не планируют продлевать соглашение с 30-летним бразильцем, а потому он, с высокой долей вероятности, покинет Олд Траффорд уже этим летом.

По информации источника, манкунианцы выставили цену за хавбека - любой желающий сможет забрать игрока за 20 миллионов фунтов.

Главным претендентом на Фреда считается Фулхэм, однако "дачники" не готовы отдавать за него такие деньги. Лондонский клуб надеется, что стороны смогут найти компромисс.

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Также отмечается, что сам футболист не против присоединиться к Фулхэму и поиграть под руководством Марку Силвы.

После проигранного финального матча кубка Англии против Манчестер Сити (1:2) Фред заявил, что хочет поговорить с Эриком тен Хагом насчет своей роли в команде в следующем сезоне.

С приходом в Манчестер Юнайтед Кристиана Эриксена и Каземиро перед стартом (и по ходу) прошлого сезона Фред потерял место в стартовом составе, приняв участие в 56 матчах, выходя в основном со скамейки запасных. При этом он записал на свой счет шесть голов и шесть ассистов.