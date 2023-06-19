Шейх Джассим хочет вернуть Сульшера в Манчестер Юнайтед

В случае, если катарский шейх приобретет манкунианцев, он постарается вернуть на Олд Траффорд легенд клуба.

Шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани готов вернуть Оле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед, если он сможет выкупить английский клуб, сообщает Mirror.

По информации источника, манкунианцы не собираются менять Эрика тен Хага, особенно после его успеха в его первом сезоне. Пока что неизвестно, на какую роль должен будет вернуться Сульшер.

При этом сам сам норвежец намекнул на свое возвращение "в некотором виде".

Сейчас шейх Джассим ведет переговоры с Глейзерами об эксклюзивном периоде, чтобы завершить полное поглощение клуба. Ранее он заявлял, что хочет вернуть легенд "красных дьяволов" на Олд Траффорд.

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Напомним, что Сульшер был главным тренером Манчестер Юнайтед на протяжении трех лет. Однако за этот период он так и не смог выиграть ни одного трофея. Ближе всего к успеху команда подобралась в мае 2021 года, уступив Вильярреалу в финале Лиги Европы.

В ноябре 2021 года после серии неудачных результатов и унизительных домашних поражений от Ливерпуля и Манчестер Сити Оле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку.