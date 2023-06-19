Манчестер Юнайтед близок к подписанию нового контракта с ключевым игроком
Рэшфорд надолго останется в стане манкунианцев.
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
25-летний англичанин находится в шаге от подписания нового долгосрочного соглашения. Игроку нравится работать с Эриком тен Хагом.
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Напомним, Рэшфорд является воспитанником "красных дьяволов". Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне на счету англичанина 17 голов и 5 ассистов в 35 матчах АПЛ.